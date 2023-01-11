В Україну прибули 10 мостів від Норвегії, їх встановлять на звільнених територіях

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів вартістю 30 млн норвезьких крон.

Споруди для переїзду встановлять на деокупованих територіях України.

"Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад", - пояснюють у відомстві.

Норвегія стала третьою країною, яка передала допомогу для відновлення української дорожньої інфраструктури. Тимчасові мости вже отримали від Чехії та Франції, а невдовзі очікуються мости від Швеції та ще партію чеських тимчасових переправ.

1 грудня 2022 року Франція передала Україні три переправи для відновлення транспортного сполучення у понівеченій війною Чернігівській області.

Також Франція у грудня 2022 року планувала надати Україні залізничні рейки та легкозбірні мости на понад €60 млн.