Франція надасть Україні залізничні рейки та легкозбірні мости на понад €60 млн
Матеріали будуть надані Укрзалізниці та Укравтодору для відновлення зруйнованої російськими обстрілами інфраструктури
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Очільник уряду наголосив, що уклали угоду про постачання французьких рейок для Укрзалізниці на суму до 38 млн євро. Його фінансуватиме уряд Франції.
Також він заявив, що Укравтодор підписав Меморандум із французькою компанією Matiere:
"Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн євро. Росіяни зруйнували та пошкодили 25 тис. км доріг та 315 мостів. За підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше".
- Нагадаємо, він також повідомив, що в Україну після масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі уже ввезено півмільйона малопотужних генераторів, а енергетика потребує ще 17 тис. великих та промислових установок.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе