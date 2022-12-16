Підприємці завезли в Україну уже 500 тис. побутових генераторів, - Шмигаль

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок. Сподіваємося, частину цих потреб закрити за допомогою наших партнерів", - зазначив урядовець.

Напередодні для столичних котелень та станцій теплопостачання США передали спеціальну техніку, зокрема 4 екскаватори та понад 130 генераторів.

А сьогодні, 16 грудня, міністерство економіки Грузії виділило 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів на генератори різного типу для України.

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