Про це повідомили в "Новости-Грузия".

"Нині йде пошук компаній-постачальників та оформлення закупівель. Генератори різного типу будуть відправлені до України як гуманітарна допомога", - зазначає видання.

Відомо, що придбання генераторів для України відбуватиметься відповідно до постанови уряду Грузії. На це було виділено 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів.

9 грудня Міненерго повідомило, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. відправлена 7 грудня допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.

10 грудня генератори й трансформатори Україні передав Азербайджан. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів. До неї входять 45 силових трансформаторів та 50 генераторів

15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.

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