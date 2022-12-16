Уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України
Міністерство економіки Грузії виділило 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів на генератори різного типу для України
Про це повідомили в "Новости-Грузия".
"Нині йде пошук компаній-постачальників та оформлення закупівель. Генератори різного типу будуть відправлені до України як гуманітарна допомога", - зазначає видання.
Відомо, що придбання генераторів для України відбуватиметься відповідно до постанови уряду Грузії. На це було виділено 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів.
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