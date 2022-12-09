Про це у facebook повідомляє Міненерго.

Так, відправлена 7 грудня допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.

"Українські енергетики утримують другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються, безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів у таких умовах дуже цінна. І ми дякуємо Франції за підтримку і, зокрема, ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", – наголосив заступник голови українського Міненерго Фарід Сафаров.

Зазначається, що обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

29 листопада до України прибула реактивна система залпового вогню LRU, яку передала Франція.

Вже 1 грудня Франція передала Україні три переправи для відновлення транспортного сполучення у понівеченій війною Чернігівській області.

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