Франція передала Україні сотню генераторів
Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону
Про це у facebook повідомляє Міненерго.
Так, відправлена 7 грудня допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.
"Українські енергетики утримують другий фронт у цій війні з Росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються, безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів у таких умовах дуже цінна. І ми дякуємо Франції за підтримку і, зокрема, ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", – наголосив заступник голови українського Міненерго Фарід Сафаров.
Зазначається, що обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
- 29 листопада до України прибула реактивна система залпового вогню LRU, яку передала Франція.
- Вже 1 грудня Франція передала Україні три переправи для відновлення транспортного сполучення у понівеченій війною Чернігівській області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе