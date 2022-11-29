До України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четвертий брат Long Hand Family (маються на увазі далекобійні системи, - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер іще потужніша для стримування та знищення ворога", - написав він.

"Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона", - додав Резніков.

З подібних озброєнь Україна вже має HIMARS і далекобійні РСЗВ М270.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше казав, що НАТО має надати Україні більше зброї, ракети дальністю 800 км дали би змогу зекономити на генераторах.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки.

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