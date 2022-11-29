До України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU
До України прибула реактивна система залпового вогню LRU, яку передала Франція
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Четвертий брат Long Hand Family (маються на увазі далекобійні системи, - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер іще потужніша для стримування та знищення ворога", - написав він.
"Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона", - додав Резніков.
З подібних озброєнь Україна вже має HIMARS і далекобійні РСЗВ М270.
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