Ракети дальністю 800 км дозволили би зекономити на генераторах, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував найбільш ефективне, на його думку, розв'язання енергетичної проблеми в Україні
Про це він написав у Twitter.
За його словами, Україна потребує далекобійного озброєння.
"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - висловився Данілов.
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