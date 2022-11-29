"Дайте танки Україні". Глава МЗС Литви звернувся до колег по НАТО

Про це він написав у Твітері.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні

Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки

22 листопада Єгор Чернєв запевнив, що країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні.

Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО заявив, що українські військові мають шанс отримати танки західного виробництва від США, Німеччини та Іспанії.

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