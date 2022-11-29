"Дайте танки Україні". Глава МЗС Литви звернувся до колег по НАТО
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки
Про це він написав у Твітері.
"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - написав Ландсбергіс.
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Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО заявив, що українські військові мають шанс отримати танки західного виробництва від США, Німеччини та Іспанії.
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