У цьому запевнив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, "ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни", тому запас озброєння дійсно вичерпується, однак країни НАТО проводять ревізію всієї зброї та боєприпасів, аби знайти залишки на складах, які можна передати Україні.

"НАТО в порядку виключення дозволило своїм членам не дотримуватися обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканих запасів для України", - зазначив Чєрнєв.

Також він вказав на те, що НАТО укладає довготривалі контракти з найбільшими виробниками зброї.

"Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо нам", - написав Чєрнєв і запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

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