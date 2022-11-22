Країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні
У НАТО вичерпується запас озброєння, однак країни Альянсу готові зробити все, щоби потік допомоги Україні не припинився
У цьому запевнив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
За його словами, "ніхто не готувався до такої широкомасштабної та інтенсивної війни", тому запас озброєння дійсно вичерпується, однак країни НАТО проводять ревізію всієї зброї та боєприпасів, аби знайти залишки на складах, які можна передати Україні.
"НАТО в порядку виключення дозволило своїм членам не дотримуватися обов'язкових норм наявності озброєння та боєприпасів, щоб передати частину з недоторканих запасів для України", - зазначив Чєрнєв.
Також він вказав на те, що НАТО укладає довготривалі контракти з найбільшими виробниками зброї.
"Частина виготовленої зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси після передачі їх Україні, частина піде безпосередньо нам", - написав Чєрнєв і запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
- У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.75
Купівля 39.75Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 39.96Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе