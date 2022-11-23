ЗСУ можуть отримати західні танки від партнерів, - депутат ВР Чернєв
Українські військові мають шанс отримати танки західного виробництва від США, Німеччини та Іспанії
Про це на сторінці у фейсбук повідомляє Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.
Він стверджує, що одним з основних завдань під час зустрічей з делегаціями країн НАТО було "усунути перешкоди, які досі блокували виділення нам важкої бронетехніки". І зараз в України є шанс отримати танки західного виробництва.
"Не можу поки що вдаватися у подробиці того замкненого кола, яке ми мусили розірвати, але, схоже, нам вдалося знайти вихід", - пише Чернєв.
За його словами, механізм достачання узгоджений з усіма делегаціями головних постачальників танків, а саме: з США, Німеччиною та Іспанією.
"Після повернення делегацій додому процес має бути запущений. У США цим займеться ціла група конгресменів обох партій", - наголошує голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.
- Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні
- Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки
- 22 листопада Єгор Чернєв запевнив, що країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні.
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