ЗСУ можуть отримати західні танки від партнерів, - депутат ВР Чернєв

Про це на сторінці у фейсбук повідомляє Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.

Він стверджує, що одним з основних завдань під час зустрічей з делегаціями країн НАТО було "усунути перешкоди, які досі блокували виділення нам важкої бронетехніки". І зараз в України є шанс отримати танки західного виробництва.

"Не можу поки що вдаватися у подробиці того замкненого кола, яке ми мусили розірвати, але, схоже, нам вдалося знайти вихід", - пише Чернєв.

За його словами, механізм достачання узгоджений з усіма делегаціями головних постачальників танків, а саме: з США, Німеччиною та Іспанією.

"Після повернення делегацій додому процес має бути запущений. У США цим займеться ціла група конгресменів обох партій", - наголошує голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні

Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки

22 листопада Єгор Чернєв запевнив, що країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні.

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