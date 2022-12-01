Франція передала Україні три мости для відновлення транспортного сполучення на Чернігівщині
Франція передала Україні три переправи для відновлення транспортного сполучення у понівеченій війною Чернігівській області
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
"Надані Францією мости будуть використані для покращення мобільності населення на Чернігівщині. Пріоритетом є їхнє облаштування на тих ділянках доріг, від яких критично залежить гуманітарна ситуація в регіоні", - прокоментував подарунок французького державного оператора гуманітарної діяльності CDCS міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, Україна працює з міжнародними партнерами над тим, аби збільшити кількість таких мостів у деокупованих регіонах.
Кубраков зазначив, що європейські партнери замовили конструкції у компанії Matière, яка виготовила їх під необхідні Україні параметри.
"Три мости завдовжки 68, 34,2 і 23 метри допоможуть якнайшвидше забезпечити сталий рух транспорту на основних державних дорогах Чернігівської області", - підкреслив міністр.
Усього з початку повномасштабної війни на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів.
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