Азербайджан передав Україні трансформатори та генератори

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Азербайджану.

"Сьогодні з території Gobu Energy Junction за участю посла України в нашій країні та представників ВАТ "Azerenerji" вирушила колона вантажівок із першою частиною допомоги з 45 трансформаторів та 50 генераторів. Для повного доставлення гуманітарного вантажу найближчими днями планується відправити другу колону вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що допомога виїхала чотирма вантажівками, її загальна вага складає 52,2 тонни, а вартість - понад 800 тисяч доларів. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів.

9 грудня Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Відомо, що обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Того ж дня голова Європарламенту Роберта Мецола від імені Європейського парламенту передала Україні генератор в рамках ініціативи "Генератори надії".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb