Азербайджан передав Україні трансформатори та генератори
Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів. До неї входять 45 силових трансформаторів та 50 генераторів
Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Азербайджану.
"Сьогодні з території Gobu Energy Junction за участю посла України в нашій країні та представників ВАТ "Azerenerji" вирушила колона вантажівок із першою частиною допомоги з 45 трансформаторів та 50 генераторів. Для повного доставлення гуманітарного вантажу найближчими днями планується відправити другу колону вантажівок", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що допомога виїхала чотирма вантажівками, її загальна вага складає 52,2 тонни, а вартість - понад 800 тисяч доларів. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів.
- 9 грудня Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Відомо, що обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Того ж дня голова Європарламенту Роберта Мецола від імені Європейського парламенту передала Україні генератор в рамках ініціативи "Генератори надії".
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