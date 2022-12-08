Про це повідомили в пресслужбі Європарламенту.

Передача генератора відбулася 8 грудня в присутності федерального міністра внутрішніх справ, інституційних реформ і демократичного оновлення Бельгії Аннеліс Верлінден, комісара Брюсселя з питань Європи та міжнародних організацій Алена Хатчінсона та мера міста Іксель Крістоса Дулкерідіса.

"Я пишаюся тим, що від імені Європейського Парламенту дарую цей генератор відважним людям України в рамках нашої кампанії "Генератори надії", - сказала Мецола.

Зазначають, що за допомогою цього генератору та за допомогою сприянь від міст і містечок Європи буде здійснена підтримка основних об'єктів інфраструктури в Україні цієї зими. Так це допоможе забезпечити електроенергією лікарні, школи, центри допомоги тощо.

Аннеліс Верлінден зазначила, що ця ініціатива зможе подарувати надію українцям у ці важкі часи.

"Генератор, подарований сьогодні Європарламентом, символізує тепло, яке ми хочемо передати Україні з Бельгії, а також нашу підтримку та мужність. Я сподіваюся, що багато інших послідують цьому прикладу", - наголосила вона.

Потужність подарованого генератора - 325 кВА. Цього достатньо для забезпечення електроенергією будівлі середнього розміру, наприклад школи.

Довідка: Кампанія "Генератор надії" - це ініціатива Європарламенту та Eurocities, мережі з понад 200 найбільших міст Європи, яка закликає міста та містечка дарувати генератори, трансформатори та запчастини до електромереж, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.

8 грудня стало відомо, що Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу.