США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання

Про це пише мер Києва Віталій Кличко.

"Київ отримав від уряду США спецтехніку та генератори для роботи на котельних та станціях теплопостачання столиці.

За програмою міжнародної технічної допомоги USAID Проєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів", - написав Кличко.

Повідомляється, що екскаватори вже в столиці, а дизельні генератори від USAID передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання та диспетчерам.

"За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами Київтеплоенерго у разі тривалої відсутності електропостачання. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт", - наголосив мер.

Також Кличко розповів, що нині у всіх районах столиці працюють 38 аварійних бригад Київтеплоенерго, які щоденно усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах.

В Укренерго сьогодні, 9 грудня, повідомили, що з 10 жовтня Росія випустила по енергетичній інфраструктурі України понад 1000 ракет і дронів.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив, що ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано".

Також в Укренерго заявили, що дефіцит в енергосистемі існуватиме впродовж зими.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі припинення водопостачання в столиці воду можна буде отримати в бюветних комплексах, які працюватимуть від генераторів. Згодом міський голова розповів, що якщо у Києві повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру.

15 грудня на Київщині запровадили екстрені відключення електроенергії, а у столиці - дотримуватимуться оновлених планових графіків.