Про це в Медіацентрі інформує голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. Ми пережили 8 великих хвиль і понад 10 менших ударів, перш за все завдяки нашим героїчним Збройним Силам", - сказав Кудрицький.

Голова правління Укренерго наголосив, що у деяких регіонах України, де інфраструктура зазнала найбільших ушкоджень внаслідок обстрілів рашистів, без перерви триває відновлення.

"В основному це магістральні підстанції та електростанції, якими оперують як приватні, так і державні комунальні підприємства. Усюди, де це можливо, йде відновлення як здатності генерації виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань", - додав Кудрицький.

Крім того, сьогодні на брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" сказав, що Нині одна з найгостріших ситуацій зі світло на Одещині, Херсонщині та в Харківській області. А повернутися до планових відключень можливо буде за декілька днів.