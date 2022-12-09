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Росія випустила понад 1000 ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі України з 10 жовтня, - Укренерго

9 грудня, 2022 п'ятниця
15:50
Суспільство електромережі ЛЕП світло

Станом на 9 грудня зафіксовано понад тисячу ракет і дронів, випущених по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня

Про це в Медіацентрі інформує голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. Ми пережили 8 великих хвиль і понад 10 менших ударів, перш за все завдяки нашим героїчним Збройним Силам", - сказав Кудрицький.

Голова правління Укренерго наголосив, що у деяких регіонах України, де інфраструктура зазнала найбільших ушкоджень внаслідок обстрілів рашистів, без перерви триває відновлення.

"В основному це магістральні підстанції та електростанції, якими оперують як приватні, так і державні комунальні підприємства. Усюди, де це можливо, йде відновлення як здатності генерації виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань", - додав Кудрицький.

Крім того, сьогодні на брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" сказав, що Нині одна з найгостріших ситуацій зі світло на Одещині, Херсонщині та в Харківській області. А повернутися до планових відключень можливо буде за декілька днів.

  • Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.
  • Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.
  • Мер Києва Віталій Кличко розповів, що якщо у місті повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру.  
  • 9 грудня на території столиці, а також Київської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей триватимуть екстрені відключення електроенергії. 

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війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
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