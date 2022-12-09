Про це інформує під час брифінгу в Медіацентрі голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Що стосується відновлення і складності ситуації, безумовно - це Одещина та Херсонщина.

Херсонщина, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви. Хоча наші енергетики багато чого бачили на тимчасово окупованих територіях, проте це нові виклики", - сказав Кудрицький.

Голова правління Укренерго наголосив, що в країні залишається дефіцит електроенергії, тобто кількість споживання світла більша ніж вироблення.

"Ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мережевих, так і об'єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київщина та Львівщина. Але, безумовно на півдні, і певно, в Харківщині ситуація найгостріша", - додав Кудрицький.

Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії тоді, коли зможе зменшити дефіцит.

"Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго", - сказав Кудрицький.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що якщо у місті повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру.

Учора 8 грудня на Київщині також тривали екстрені відключення електроенергії.

9 грудня на території столиці, а також Київської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей триватимуть екстрені відключення електроенергії.

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