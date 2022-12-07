Про це він розповів виданню Reuters.

Він зазначив, що якщо обстріли інфраструктури триватимуть, ситуація може стати критичною.

"Київ може лишитись без світла, води та тепла. Може трапитись апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли в будинках неможливо жити через низькі температури", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що у Києві недостатньо сховищ з опаленням, аби вмістити все населення міста, тож люди мають бути готові до можливої евакуації, якщо ситуація погіршиться. Наразі ж необхідності в евакуації немає.

Він розповів, що якщо електрики не буде, а температури будуть низькі, міська влада буде вимушена відводити воду з домівок, оскільки вона може замерзнути та розірвати труби, через що приміщення більше не можна буде використовувати.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі припинення водопостачання в столиці воду можна буде отримати в бюветних комплексах, які працюватимуть від генераторів.

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