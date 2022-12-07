"Можливий апокаліпсис": Кличко припустив повне відключення в Києві води, електрики і тепла
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що якщо у місті повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру
Про це він розповів виданню Reuters.
Він зазначив, що якщо обстріли інфраструктури триватимуть, ситуація може стати критичною.
"Київ може лишитись без світла, води та тепла. Може трапитись апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли в будинках неможливо жити через низькі температури", - сказав Кличко.
Він також зазначив, що у Києві недостатньо сховищ з опаленням, аби вмістити все населення міста, тож люди мають бути готові до можливої евакуації, якщо ситуація погіршиться. Наразі ж необхідності в евакуації немає.
Він розповів, що якщо електрики не буде, а температури будуть низькі, міська влада буде вимушена відводити воду з домівок, оскільки вона може замерзнути та розірвати труби, через що приміщення більше не можна буде використовувати.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі припинення водопостачання в столиці воду можна буде отримати в бюветних комплексах, які працюватимуть від генераторів.
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