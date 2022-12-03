Якщо припинеться водопостачання, столичні бювети працюватимуть від генераторів, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі припинення водопостачання в столиці воду можна буде отримати в бюветних комплексах, які працюватимуть від генераторів
Про це він написав у телеграмі.
"У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів", - ідеться в повідомленні.
Кличко зазначив, що столиця уже придбала необхідні генератори. У разі перебоїв із водопостачанням до них зможуть під'єднатися 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та 6 бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.
Також питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть за необхідності в пункти обігріву. Для цього місто разом із комунальними службами вже відпрацювало схему транспортування цистерн з водою.
"Також, нагадаю, в випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду", - нагадав Кличко.
Списки адрес із бюветами, які працюватимуть за відсутності водопостачання, можна переглянути за посиланням.
- 30 листопада стало відомо, що на 19 станціях київського метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB-зарядки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе