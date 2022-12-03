Якщо припинеться водопостачання, столичні бювети працюватимуть від генераторів, - Кличко

Про це він написав у телеграмі.

"У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів", - ідеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що столиця уже придбала необхідні генератори. У разі перебоїв із водопостачанням до них зможуть під'єднатися 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та 6 бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.

Також питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть за необхідності в пункти обігріву. Для цього місто разом із комунальними службами вже відпрацювало схему транспортування цистерн з водою.

"Також, нагадаю, в випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду", - нагадав Кличко.

Списки адрес із бюветами, які працюватимуть за відсутності водопостачання, можна переглянути за посиланням.

30 листопада стало відомо, що на 19 станціях київського метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB-зарядки.