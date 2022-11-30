В київському метро можна зарядити телефони та інші гаджети, завдяки USB-зарядкам
У Києві на 19 станціях метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB-зарядки
Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.
"На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети", - пише мер.
USB-зарядки є на платформах станцій:
Червона лінія
- "Академмістечко"
- "Житомирська"
- "Нивки"
- "Берестейська"
Синя лінія
- "Теремки"
- "Іподром"
- "Виставковий центр"
- "Васильківська"
- "Голосіївська"
- "Деміївська"
- "Тараса Шевченка"
- "Почайна"
- "Мінська"
- "Героїв Дніпра"
Зелена лінія
- "Бориспільська"
- "Харківська"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Видубичі"
Кличко повідомив, що точки для підзарядки телефонів на станціях будуть розширювати.
- Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
- До онлайн-мапи Пунктів незламності внесли зміни. Зокрема відтепер відображатимуться три основні категорії. Сайт "Пунктів незламності".
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