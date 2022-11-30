Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.

"На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети", - пише мер.

USB-зарядки є на платформах станцій:

Червона лінія

"Академмістечко"

"Житомирська"

"Нивки"

"Берестейська"

Синя лінія

"Теремки"

"Іподром"

"Виставковий центр"

"Васильківська"

"Голосіївська"

"Деміївська"

"Тараса Шевченка"

"Почайна"

"Мінська"

"Героїв Дніпра"

Зелена лінія

"Бориспільська"

"Харківська"

"Позняки"

"Осокорки"

"Видубичі"

Кличко повідомив, що точки для підзарядки телефонів на станціях будуть розширювати.