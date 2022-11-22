В Україні розгортають мережу підтримки людей "Пункти незламності", – Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 22 листопада.

"Розгортаємо по всій країні наш новий проєкт підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше, – сказав він. – Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності" – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безплатно й цілодобово".

Зеленський уточнив, що такі пункти працюватимуть при всіх обласних і районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

"Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність "Пунктів незламності". Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії", – зазначив Зеленський.

На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів по всій Україні, яку постійно оновлюють. На цьому сайті, а також у всіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин тощо. Окрім того, на сайті є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатися до ініціативи та стати "Пунктом незламності" для українців.

За словами Зеленського, вже є підприємці, які вирішили підтримати суспільство, долучаються до ініціативи й роблять такими "Пунктами незламності" свої бізнес-обʼєкти – з генераторами, "старлінками", водою та іншим.

18 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних атак Російської Федерації по критичній інфраструктурі майже 50 відсотків енергосистеми України виведено з ладу

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