Близько половини енергосистеми України паралізовано через атаки РФ

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві, передає Укрінформ.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – ствердив Шмигаль.

Прем’єр наголошує, що нині Україна потребує додаткової фінансової допомоги від партнерів: для закупівлі нового обладнання, додаткових обсягів газу й загальної підтримки енергетичного сектору.

Нагадаємо, 2 листопада дані Центру досліджень енергетики свідчили, що обладнання української енергосистеми було пошкоджено на 35-45%.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема Сили оборони збили над Сумщиною.

Тоді ж очільник Укренерго заявив, що ситуація з критичною інфраструктурою України після обстрілів серйозніша, ніж будь-коли, за два дні Єврокомісія оцінила рівень руйнування енергетичних об’єктів України як майже критичний.

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