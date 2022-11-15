"Набирайте воду, заряджайте акумулятори і телефони": очільник Укренерго прокоментував обстріли енергосистеми Росією
Очільник Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з критичною інфраструктурою України після обстрілів серйозніша, ніж будь-коли
Про це повідомив очільник Укренерго у себе в facebook.
"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: біля ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву", - йдеться у дописі.
Окрім цього, він також зазначив, що ця атака була здійснена в момент початку пікового споживання, тому енергетикам зараз важко впоратися з навантаженням.
Також очільник Укренерго наголосив, що головне завдання Укренерго зараз - це зберегти керованість енергосистеми й саме для цього застосовуються аварійні відключення.
"Якщо ми запроваджуємо відключення — значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх — від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - сказав він.
Він також закликав громадян дотримуватися тих самих правил, про які місцева влада і центральна влада нагадують зазвичай, а саме: "набирайте запаси води, заряджайте акумулятори й мобільні телефони".
- 15 листопада ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- 15 листопада українська ППО збила 73 ракети та 10 дронів-камікадзе під час масованої атаки.
- Також внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла
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