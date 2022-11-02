Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Медіацентр Україна — Укрінформ.

"Об'єкти відновлюють дуже швидко, потім прилітає нова хвиля ракет, і у нас є нові зруйновані об'єкти. Тому важко зафіксувати якийсь конкретний показник, який би вказував на сьогоднішній рівень пошкоджень, але вони дійсно десь між 35 та 45%", - стверджує Харченко.

Директор Центру говорить, що росіяни змінили тактику: бʼють не по захищених дамбах чи турбінах, а по трансформаторних підстанціях, що ускладнює транспортування електрики.

Харченко також наголошує, що українська система енергетики - керована, а блекаут їй не загрожує.

Блекаут в англійській системі подій — це повне виключення енергосистеми, пов'язане з тим, що вона некерована. Система відключається, відбувається велика кількість техногенних аварій. Наша система сьогодні абсолютно керована, і відключення, які відбуваються, - це відключення свідомі. Це означає, що або прилетіло в конкретний елемент обладнання, або ми зробили це керовано. Там не план B і план С, там до плану К все розписано", — заявив він.

Зеленський стверджує, що умови роботи українських енергетиків небачені для Європи.

Масштаби пошкоджень української енергосистеми 22 жовтня можуть перевершити наслідки атак РФ 10 і 12 жовтня, заявили в Укренерго.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb