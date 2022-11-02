Енергосистема України пошкоджена на 40%, але блекаут не загрожує, - Центр досліджень енергетики
Обладнання української енергосистеми пошкоджено на 35-45% через постійні російські атаки, проте “блекаут” країні не загрожує
Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Медіацентр Україна — Укрінформ.
"Об'єкти відновлюють дуже швидко, потім прилітає нова хвиля ракет, і у нас є нові зруйновані об'єкти. Тому важко зафіксувати якийсь конкретний показник, який би вказував на сьогоднішній рівень пошкоджень, але вони дійсно десь між 35 та 45%", - стверджує Харченко.
Директор Центру говорить, що росіяни змінили тактику: бʼють не по захищених дамбах чи турбінах, а по трансформаторних підстанціях, що ускладнює транспортування електрики.
Харченко також наголошує, що українська система енергетики - керована, а блекаут їй не загрожує.
Блекаут в англійській системі подій — це повне виключення енергосистеми, пов'язане з тим, що вона некерована. Система відключається, відбувається велика кількість техногенних аварій. Наша система сьогодні абсолютно керована, і відключення, які відбуваються, - це відключення свідомі. Це означає, що або прилетіло в конкретний елемент обладнання, або ми зробили це керовано. Там не план B і план С, там до плану К все розписано", — заявив він.
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