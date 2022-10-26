Росія створила українським енергетикам такі складні умови, яких ніколи не бачили в Європі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українські енергетики працюють у таких умовах, які ніколи не бачила Європа
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають. Я дякую всім працівникам енергогалузі, нашим рятувальникам, ремонтним бригадам, представникам місцевого самоврядування, приватних компаній, які працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність нашої енергосистеми", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Зеленський також нагадав українцям про потребу економити споживання електроенергії.
"Хоч би що робив ворог, наше завдання – ламати його плани й захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", - йдеться у відео.
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