Руйнування енергетичної інфраструктури України наближається до критичної точки, - єврокомісар
У Єврокомісії оцінили рівень руйнування енергетичної інфраструктури України як майже критичний
Свою думку з цього приводу висловив у Twitter єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.
"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Євросоюз працює безперебійно, щоби підтримувати електропостачання", - написав він.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Унаслідок обстрілів почались аварійні відключення електроенергії.
- У Міненерго заявили, що метою масованого ракетного удару 15 листопада могла бути зупинка атомних електростанцій України.
- 17 листопада окупанти знов завдали масованого удару по Україні. У ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів.
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