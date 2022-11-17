Свою думку з цього приводу висловив у Twitter єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Євросоюз працює безперебійно, щоби підтримувати електропостачання", - написав він.

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