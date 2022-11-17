Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Це дні. Ми наразі будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу", - сказав він.

Сахарук пояснив, що окупанти гатили по підстанціях, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучання ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.

За його словами, фахівці проводять ремонт там, де можуть.

"Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, частково були перемикання технічні, наразі триває розбір завалів, зруйнованого обладнання, в деяких випадках треба розмінувати територію. Отже, роботи тривають, але ще не в масштабному форматі, коли можна було б уже встановлювати та монтувати обладнання", - описав ситуацію топменеджер ДТЕК.

За його розрахунками, внаслідок ударів РФ близько 40% українських споживачів мають проблеми з енергопостачанням.

"Прогнозів, коли ця цифра зменшиться, у мене поки що немає", - зазначив Сахарук.

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