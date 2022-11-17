У ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів
Після чергових ракетних ударів РФ по енергооб'єктах України можливі довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV у четвер, передає Інтерфакс-Україна.
"Це дні. Ми наразі будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу", - сказав він.
Сахарук пояснив, що окупанти гатили по підстанціях, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучання ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.
За його словами, фахівці проводять ремонт там, де можуть.
"Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, частково були перемикання технічні, наразі триває розбір завалів, зруйнованого обладнання, в деяких випадках треба розмінувати територію. Отже, роботи тривають, але ще не в масштабному форматі, коли можна було б уже встановлювати та монтувати обладнання", - описав ситуацію топменеджер ДТЕК.
За його розрахунками, внаслідок ударів РФ близько 40% українських споживачів мають проблеми з енергопостачанням.
"Прогнозів, коли ця цифра зменшиться, у мене поки що немає", - зазначив Сахарук.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- У Міненерго заявили, що метою масованого ракетного удару 15 листопада могла бути зупинка атомних електростанцій України.
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