Російські обстріли 15 листопада мали на меті зупинити українські АЕС, - Міненерго
Метою масованого ракетного удару 15 листопада могла бути зупинка атомних електростанцій України
Таку думку в інтерв'ю Forbes висловив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.
"Ймовірно, їхні енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим, куди бити, щоби зупинити наші АЕС", – сказав він.
Основні влучання були по підстанціях.
У МАГАТЕ заявили, що через атаки РФ на Хмельницькій АЕС зупинилися обидва енергоблоки, на Рівненській – один.
Енергоатом поки що ніяк не коментував обстріли.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
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