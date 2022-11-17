Таку думку в інтерв'ю Forbes висловив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"Ймовірно, їхні енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим, куди бити, щоби зупинити наші АЕС", – сказав він.

Основні влучання були по підстанціях.

У МАГАТЕ заявили, що через атаки РФ на Хмельницькій АЕС зупинилися обидва енергоблоки, на Рівненській – один.

Енергоатом поки що ніяк не коментував обстріли.

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