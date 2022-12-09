Близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину - знищено повністю, - Кубраков
Ракетними обстрілами РФ близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано"
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков, передає CNN.
Україна використовувала "великі мішки з піском" для захисту обʼєктів, зазначив чиновник.
У щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні державний енергопостачальник Укренерго заявляє, що ситуація "залишається складною, але контрольованою". Однак у компанії визнали, що "всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені", а окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію в мережу.
У компанії зазначили, що на вихідних у країні буде "суттєве покращення" в питанні відновлення електропостачання.
- 6 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що в Україні зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж, 70% із них були обстріляні по два й більше разів.
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