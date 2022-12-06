Унаслідок масованих атак РФ пошкоджено 35% ключових об'єктів української енергосистеми
В Україні зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж, 70% із них були обстріляні по два й більше разів
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Учора (5 грудня, - ред.) сили ППО збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами Укренерго", - зазначив очільник уряду.
За його словами, енергетики обіцяють якнайшвидше полагодити систему, однак прогнозований дефіцит електроенергії становить 19%.
"Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% з них були обстріляні по два й більше разів. Наприклад, учора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти відключення", - підкреслив Шмигаль.
- В Укренерго заявили, що на відновлення енергосистеми потрібно ще кілька діб.
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