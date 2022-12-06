Про це повідомляє Укренерго.

У компанії нагадали, що під час ракетної атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська та Київська області.

"Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів", - пояснили в Укренерго й наголосили, що ремонтні бригади роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання в оселях українців.



За інформацією Укренерго, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, а саме лікарень, котелень і водоканалів.



"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, уже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - зазначили в компанії.

5 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Кілька ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Разом із тим українська ППО в понеділок збила понад 60 російських ракет.

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