Про це пише Swissinfo.

Компетентна комісія Національної ради пропонує зняти з експлуатації ці списані танки і таким чином дати можливість продати їх назад німецькому виробнику. Нацрада прийме рішення першою радою на найближчій літній сесії.

У Швейцарії зберігається 96 списаних танків Leopard 2. Армія потребує 71 з 96 танків. Комісія з політики безпеки Національної ради (SIK-N) просить велику палату вивести з експлуатації 25 танків, які можна було би продати.