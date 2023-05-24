Швейцарія може вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2 для подальшого перепродажу
Федеральна рада Швейцарії підтримала виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2 для подальшого перепродажу їх німецькому концерну Rheinmetall
Про це пише Swissinfo.
Компетентна комісія Національної ради пропонує зняти з експлуатації ці списані танки і таким чином дати можливість продати їх назад німецькому виробнику. Нацрада прийме рішення першою радою на найближчій літній сесії.
У Швейцарії зберігається 96 списаних танків Leopard 2. Армія потребує 71 з 96 танків. Комісія з політики безпеки Національної ради (SIK-N) просить велику палату вивести з експлуатації 25 танків, які можна було би продати.
- Парламентський комітет у Швейцарії рекомендував дозволити реекспорт зброї. Країна отримувала запити від Іспанії, Данії та Німеччини щодо реекспорту військових матеріалів швейцарського виробництва в Україну. Проте ці запити були відхилені через політику нейтралітету Швейцарії. Водночас країна підтримала санкції ЄС та неодноразово закликала до виведення російських військ з України.
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