Парламент Швейцарії рекомендує дозволити реекспорт військової техніки та зброї
Парламентський комітет у Швейцарії рекомендував пом’якшити експортний контроль швейцарської військової техніки, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість, оскільки західні сусіди закликають країну зробити більше для України в її захисті від РФ
Про це повідомляє агентство АР.
Як зазначається, ухвалення двох пропозицій Комісією з політики безпеки Ради кантонів верхньої палати парламенту було в основному процедурним кроком, але воно підкреслило економічний і політичний тиск на швейцарських законодавців.
Додається, що комісія Ради кантонів взяла до уваги давню політику військового нейтралітету Швейцарії та наслідки експортних обмежень для швейцарських оборонних підрядників. Його сестринська комісія в нижній палаті парламенту зайняла подібну позицію в січні.
Президент Комісії з питань політики безпеки Вернер Зальцманн заявив, що основним інтересом комітету в пом’якшенні експортного контролю є забезпечення життєздатності швейцарської оборонної промисловості.
Також відомо, що Комісія схвалила дві окремі пропозиції, які, у разі схвалення, дозволять виконавчій владі зняти деякі обмеження на експорт зброї та військового обладнання "у виняткових обставинах" і якщо це необхідно для національної безпеки.
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В іншій пропозиції говориться, що закон про експорт військової техніки також може бути адаптований, щоб дозволити поставки в країни, "які віддані нашим цінностям" і мають аналогічний експортний контроль у Швейцарії, йдеться в тексті, наданому комісією.
"Застосовуватимуться суворі критерії, щоб швейцарська військова техніка не використовувалися в конфліктах. Однак реекспорт військових матеріалів до країни, яка перебуває у стані війни, був би можливий, якби ця країна скористалася своїм правом на самооборону відповідно до міжнародного права", - сказав Зальцманн.
Очікується, що наступного місяця ця рекомендація буде передана ширшій частині парламенту, хоча, за словами Зальцманна, будь-які зміни набудуть чинності не раніше березня 2024 року.
Як пише агентство, війна в Україні змусила урядовців Швейцарії боротися з давньою концепцією нейтралітету своєї країни, яка закріплена в конституції та забороняє експорт зброї в зони активних бойових дій. Політика також забороняє таким країнам, як Німеччина, Іспанія та Фінляндія, які купили швейцарську зброю, реекспорт таких товарів до таких країн, як Україна.
Однак Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти РФ після її війни в Україні.
- 10 березня уряд Швейцарії заявив, що відмовляється від передачі зброї швейцарського виробництва Україні та третім країнам, попри тиск з боку ЄС. Уряд пояснив таке рішення "цінностями нейтралітету".
- Голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія 16 березня заявив, що українські дипломати працюватимуть з елітами Швейцарії для розблокування реекспорту зброї.
- 23 березня під час зустрічі з міністеркою оборони Швейцарії Віолою Амхерд генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав її уряд переглянути позицію щодо заборони реекспорту зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.
- 4 травня повідомлялося, що Швейцарія, попри нейтралітет, може приєднатися до військових проєктів ЄС.
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