Українські дипломати працюватимуть з елітами Швейцарії для розблокування реекспорту зброї, - Арахамія
Київ прагне розблокувати поставки швейцарської зброї країнами-партнерами - для цього українські дипломати працюватимуть із владою Швейцарії, схиляючи громадську думку на свою користь
Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у telegram.
"Влада країни обіцяє зберегти беззастережну підтримку України. Факти воєнних злочинів Росії, ядерного тероризму, зневаги до міжнародного права не викликають ні в кого сумнівів. Але при цьому президент Швейцарії виступив проти дозволу на передачу нам зброї швейцарського виробництва, посилаючись на політику нейтралітету," - написав Арахамія.
За його словами, офіційний Берн уже підтримує санкції щодо країни-агресора, тим самим відкинувши свою нейтральну позицію.
"Не повинно бути нейтралітету до геноциду і воєнних злочинів. Росія не бажає виводити свої війська з України, їхні ракети продовжують убивати наших людей. Ми змушені захищатися. А для цього потрібна зброя", - додав нардеп.
За словами політика, Україна не вперше стикається зі складнощами у погодженні поставок і добре знає, як їх долати. Окрім того, голова фракції "Слуга Народу" нагадав, що зараз у Швейцарії триває передвиборчий сезон - відповідно до законодавства, посада президента є перехідною, саме тому не варто переоцінювати його заяви щодо надання зброї.
"Однак наші дипломати й діаспора планують працювати з елітами Швейцарії для того, щоб остаточно схилити громадську думку на нашу користь і розблокувати поставки швейцарської зброї країнами-партнерами", - наголосив він.
- Швейцарський уряд відмовився від реекспорту зброї для України, пояснивши це "цінностями нейтралітету".
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