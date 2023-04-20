Про це йдеться у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство РІА ФАН до списку санкцій Швейцарії проти Росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня", - йдеться у заяві.

Країна нагадує, що 13 квітня ЄС ввів санкції проти групи Вагнера за активну участь у збройній агресії РФ проти України. Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди та дезінформації. А зараз Швейцарія також вводить санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС.

Крім того, у Швейцарії діятиме заборона на рекламу для телеканалів RT Arabic та Sputnik Arabic, поки ці два ЗМІ не будуть заблоковані у країні.