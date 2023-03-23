Генсек НАТО закликав Швейцарію переглянути заборону реекспорту зброї й боєприпасів в Україну

Про це повідомляє сайт НАТО.

Членкиня федеральної ради Швейцарії та голова Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Віола Амхерд у середу, 22 березня, відвідала штаб-квартиру НАТО.

Віола Амхерд провела перемовини з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом і зустрілася з послами НАТО. Раніше ніколи міністри оборони Швейцарії не брали участі в Північноатлантичній раді, тож нинішня зустріч стала першою в історії.

Під час двосторонньої зустрічі Єнс Столтенберг зауважив, що нейтралітет Швейцарії не є перешкодою для співпраці з НАТО. Він також подякував Швейцарії за її гуманітарну підтримку Україні, зокрема й через Комплексний пакет допомоги НАТО. Крім того, генсек НАТО закликав уряд Швейцарії переглянути позицію щодо заборони реекспорту зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну, що стає на заваді членам Альянсу надавати Києву більше підтримки. Столтенберг наголосив, що країни НАТО та партнери допомагають Україні відстоювати її право на самооборону, як це закріплено в Статуті ООН.

На засіданні Північноатлантичної ради учасники також висловили вдячність за тісне партнерство Швейцарії з НАТО, включно з її значним внеском у стабільність на Західних Балканах і відображенням санкцій ЄС проти Росії. Багато членів НАТО так само закликали Швейцарію переглянути своє законодавство, яке запобігає реекспорту зброї та боєприпасів до України.