Генсек НАТО закликав Швейцарію переглянути заборону реекспорту зброї й боєприпасів в Україну
Під час зустрічі з міністеркою оборони Швейцарії Віолою Амхерд генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав її уряд переглянути позицію щодо заборони реекспорту зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну
Про це повідомляє сайт НАТО.
Членкиня федеральної ради Швейцарії та голова Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Віола Амхерд у середу, 22 березня, відвідала штаб-квартиру НАТО.
Віола Амхерд провела перемовини з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом і зустрілася з послами НАТО. Раніше ніколи міністри оборони Швейцарії не брали участі в Північноатлантичній раді, тож нинішня зустріч стала першою в історії.
Під час двосторонньої зустрічі Єнс Столтенберг зауважив, що нейтралітет Швейцарії не є перешкодою для співпраці з НАТО. Він також подякував Швейцарії за її гуманітарну підтримку Україні, зокрема й через Комплексний пакет допомоги НАТО. Крім того, генсек НАТО закликав уряд Швейцарії переглянути позицію щодо заборони реекспорту зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну, що стає на заваді членам Альянсу надавати Києву більше підтримки. Столтенберг наголосив, що країни НАТО та партнери допомагають Україні відстоювати її право на самооборону, як це закріплено в Статуті ООН.
На засіданні Північноатлантичної ради учасники також висловили вдячність за тісне партнерство Швейцарії з НАТО, включно з її значним внеском у стабільність на Західних Балканах і відображенням санкцій ЄС проти Росії. Багато членів НАТО так само закликали Швейцарію переглянути своє законодавство, яке запобігає реекспорту зброї та боєприпасів до України.
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