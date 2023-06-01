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Швейцарський концерн просить уряд дозволити експорт танків Leopard 1

1 червня, 2023 четвер
15:10
Світ танк Leopard 1

Швейцарський концерн Ruag офіційно звернувся до уряду з проханням дозволити експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни

Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO), передає DW.

"За даними Ruag, у купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Танки, які потребують інспекції та ремонту, надалі мають бути передані Україні, заявила представниця концерну", – пише видання.

У березні концерн неофіційно звертався до уряду з подібним проханням, але отримав відмову. Швейцарія наголошує, що не підтримує жодну з країн, що беруть участь у військових діях.

"На цій підставі Швейцарія досі відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому. Вона вимагає договірних гарантій можливості заборони подальшого перепродажу", - зазначає ЗМІ.

Представниця Ruag Кірстен Хаммеріх пояснила факт подання офіційної заявки, попри неофіційну відмову: "Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоби краще оцінити варіанти ведення бізнесу".

Танки були придбані в Італії кілька років тому і досі перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.

Новини
зброя
Швейцарія
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