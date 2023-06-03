Ми дуже задоволені, як покрили потреби України для контрнаступу, - Білий дім
В адміністрації президента США вважають, що разом із союзниками й партнерами добре забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу
З відповідною заявою виступив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ – ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів",- підкреслив представник адміністрації.
За його словами, йдеться не лише про надання українцям систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.
Він наголосив, що у міру продовження операцій ЗСУ та звільнення територій, українським силам знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.
"Бойові дії – річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також "динамічно" готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців", - підкреслив Кірбі.
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