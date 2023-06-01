Пентагон замовив для України ЗРК Gepard на майже $120 млн
Американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України
Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
"Компанія Global Military Products Inc, Тампа, штат Флорида, отримала контракт на суму 118 375 740 доларів США з твердою фіксованою ціною на закупівлю і поставку 35-мм зенітно-ракетних комплексів Gepard", – йдеться у повідомленні.
Роботи будуть виконуватись в Аммані (Йорданія) з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року.
У Пентагоні нагадали, що на момент укладення контракту було виділено 118 375 740 доларів США за програмою військових продажів за кордон (Ініціатива з надання допомоги Україні в галузі безпеки) на 2010 фінансовий рік.
- Нагадаємо, США в середу оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Новий транш містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.
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