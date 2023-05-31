Подробиці повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми використаємо цей пакет, який сьогодні анонсуємо, щоби забезпечити Україну додатковими боєприпасами для систем ППО Patriot, які Україна застосовує достатньо ефективно, а також більшою кількістю систем ППО Avenger, зенітних систем Stinger", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому додав, що до нового пакету оборонної допомоги також увійшли ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські та протитанкові системи тощо.

"США продовжать підтримувати Україну", - наголосив Кірбі, нагадавши про удари РФ по цивільній інфраструктурі України.

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