Ракети для HIMARS і Patriot, системи Avenger і Stinger: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
У середу, 31 травня, США офіційно оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні, до якого увійшли зокрема снаряди для систем протиповітряної оборони та для реактивних систем залпового вогню
Подробиці повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Ми використаємо цей пакет, який сьогодні анонсуємо, щоби забезпечити Україну додатковими боєприпасами для систем ППО Patriot, які Україна застосовує достатньо ефективно, а також більшою кількістю систем ППО Avenger, зенітних систем Stinger", - сказав Кірбі.
Представник Білого дому додав, що до нового пакету оборонної допомоги також увійшли ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські та протитанкові системи тощо.
"США продовжать підтримувати Україну", - наголосив Кірбі, нагадавши про удари РФ по цивільній інфраструктурі України.
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