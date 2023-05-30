Ракети для ППО, HIMARS та високоточних систем: США 31 травня оголосять новий пакет допомоги Україні,- ЗМІ
Сполучені Штати в середу, 31 травня, нададуть додаткові $300 млн нової військової допомоги Україні, яка включатиме ракети для ППО (зокрема Patriot), HIMARS та високоточних систем
Про це повідомляє "Голос Америки", з посиланням на джерела.
Як стверджується, в пакеті військової допомоги, окрім ракет для ЗРК Patriot, будуть передбачені ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, танкові боєприпаси й протитанкові засоби.
Серед конкретних типів амуніції, яку включатиме пакет допомоги, згадуються некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу "повітря - повітря" з радіолокаційним наведенням. Також, пише "Голос Америки", йдеться про системи ППО Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Цей пакет допомоги США стане 39-им за ліком, санкціонованим указом президента Джо Байдена про скорочення запасів військової техніки зі складів міністерства оборони з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.
- Нагадаємо, про те, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн стало відомо ще 25 травня. Тоді йшлося, що його нададуть або 26 травня, або після вихідних у США, пов'язаних з Днем пам'яті.
- Раніше у травні міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги вартістю до 375 мільйонів доларів для покриття критичних потреб.
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