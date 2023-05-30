Про це повідомляє "Голос Америки", з посиланням на джерела.

Як стверджується, в пакеті військової допомоги, окрім ракет для ЗРК Patriot, будуть передбачені ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, танкові боєприпаси й протитанкові засоби.

Серед конкретних типів амуніції, яку включатиме пакет допомоги, згадуються некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу "повітря - повітря" з радіолокаційним наведенням. Також, пише "Голос Америки", йдеться про системи ППО Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Цей пакет допомоги США стане 39-им за ліком, санкціонованим указом президента Джо Байдена про скорочення запасів військової техніки зі складів міністерства оборони з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.