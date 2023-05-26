США готують новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн

Як пише Reuters з посиланням на два офіційних джерела.

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів. Пакет, в основному, складатиметься з боєприпасів.

Пакет може бути оголошений вже в п'ятницю, 26 травня, але, можливо, після святкових вихідних у США, пов'язаних з Днем пам'яті (29 травня, - ред.), йдеться у матеріалі.