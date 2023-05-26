США готують новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн
США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів
Як пише Reuters з посиланням на два офіційних джерела.
Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів. Пакет, в основному, складатиметься з боєприпасів.
Пакет може бути оголошений вже в п'ятницю, 26 травня, але, можливо, після святкових вихідних у США, пов'язаних з Днем пам'яті (29 травня, - ред.), йдеться у матеріалі.
- Нагадаємо, 25 травня про новий пакет військової допомоги оголосила Іспанія. У нього ввійшли переважно Танки Leopard 2 та партія БТР M-113.
- Попередній пакет допомоги від США був оголошений 9 травня. Він був скерований переважно на посилення протиповітряної оборони України та забезпеченням потреб артилерійських боєприпасів. Але йшлося не про термінове надання, а про замовлення на перспективу.
- Південна Корея через США могла передавати Україні сотні тисяч артснарядів, але у Сеулі покине підтверджують поставок.
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