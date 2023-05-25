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Сеул визнав, що веде перемовини про передачу боєприпасів Україні та не підтвердив, що проводив такі поставки раніше

25 травня, 2023 четвер
19:20
Світ США, Південна Корея

Південна Корея через США могла передавати Україні сотні тисяч артснарядів, у Сеулі не підтверджують поставок

Про це пише Wall Street Journal.

"Південна Корея продовжує передачу сотень тисяч артилерійських снарядів для України - крок, який, за словами американських офіційних осіб, зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти прийняття рішення про постачання касетних боєприпасів, заборонених багатьма країнами", – пише видання.

Формально і Україна, і Росія касетні боєприпаси використовувати можуть, оскільки не підписали відповідну міжнародну конвенцію, яку було ухвалено у 2008 році в Дубліні.

Національне законодавство Південної Кореї забороняє пряме постачання зброї країнам у стані війни. Однак США, власні запаси яких скорочуються, звернулись по допомогу до партнерів, зазначає ЗМІ.

У Вашингтоні та Сеулі відмовилися від коментарів. У Пентагоні лише заявили, що вели переговори з Південною Кореєю щодо закупівлі боєприпасів.

У Південній Кореї не підтверджують повідомлення

Вслід за публікацією Wall Street Journal, у президента та уряді Південної Кореї спростували інформацію про надання зброї Україні.

Радник президента Південної Кореї з національної безпеки Чо Тхе Ен заявив, що Південна Корея в майбутньому розгляне можливість передачі Україні боєприпасів, проте поки що ні точних планів, ні самих постачань немає, інформує РБК.

"Зараз ми надаємо Україні гуманітарну та фінансову допомогу... Ми плануємо надалі розглянути (можливість постачання боєприпасів, - ред.) після моніторингу ситуації на місцях та у світлі інших ситуацій", — заявив Чо Тхе Ен.

Представник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-К'ю повідомив, що переговори між Сеулом і Вашингтоном з цього питання справді велися, але "позиція уряду Південної Кореї щодо допомоги Україні залишається незмінною", пише BBC.

Чон Ха-Кью не став прямо спростовувати публікацію WSJ, але заявив, що вона містить "деякі неточності".

"Були різні обговорення та прохання, і наш уряд буде вживати відповідних заходів при всебічному розгляді військової та гуманітарної ситуації в Україні", - сказав Чон на брифінгу в четвер.

Думка експертів

Південній Кореї буде складно оприлюднити інформацію про таку допомогу Україні, вважає експерт центру північнокорейських досліджень інституту Седжон у Сеулі. "Співпраця зі Сполученими Штатами є важливою для уряду Сеула, але нам також необхідно підтримувати зв'язки з Москвою", - цитує Чхонк Сонк-чханка AFP.

Південна Корея – великий виробник артилерійських боєприпасів та багаторічний союзник США в азіатському регіоні. Однак тісні економічні зв'язки з Росією та вплив Москви на КНДР – головного геополітичного супротивника Південної Кореї – призвели до того, що Сеул тривалий час відмовлявся від постачання зброї.

Натомість Південна Корея вже постачала в Україну військове спорядження (каски, бронежилети), але утримувалася від передачі летальної зброї.

  • Нагадаємо, під час візиту у США у кінці квітня лідер Південної Кореї заявив, що не виключає можливість військової допомоги Україні, "розглядаючи різні варіанти" підтримки Києва.
  • 17 травня стало відомо, що Україна отримає кредити до $8 млрд на пільгових умовах від Південної Кореї.
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Південна Корея
Війна з Росією
зброя для України
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