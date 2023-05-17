Україна отримає кредити до $8 млрд на пільгових умовах від Південної Кореї
Кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Кореєю в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.
"Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з'явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд по мірі наповнення пайплайну проектів", - сказала вона.
Свириденко зазначила, що Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів.
Зокрема кошти будуть залучатися на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може становити до 40 років під 0,15% річних з відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї у рамках фонду EDCF.
- У вівторок, 16 травня, перша леді України Олена Зеленська зустрілася у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Раніше Сеул наголошував, що їхнє законодавство забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту. Але у квітні Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку України, вийшовши за межі гуманітарної й економічної допомоги.
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