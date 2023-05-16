Зеленська зустрілася із президентом Південної Кореї у Сеулі
У вівторок, 16 травня, перша леді України Олена Зеленська зустрілася у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем
Про це інформує Yonhap.
Перша леді Олена Зеленська подякувала Південній Кореї за постійну підтримку України.
"Для українців Південна Корея та її історія є зразком стійкості та розвитку. Тож дякуємо, що подаєте гарний приклад і надихаєте нас", - сказала вона.
Зеленська також висловила готовність запросити лідера Південної Кореї та його дружину до України.
"Такий візит дуже підтримав би українців, тому що це спосіб розділити з нами наше протистояння принаймні на один день нашого життя", - заявила перша леді.
Раніше Сеул наголошував, що їхнє законодавство забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту. Але у квітні Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку України, вийшовши за межі гуманітарної й економічної допомоги.
Зеленська назвала цей крок "мудрим рішенням президента".
"Дійсно, коли в будинку є злочинець, господарям потрібна не лише гуманітарна допомога, їжа та ліки, а щось більш радикальне, щоб вигнати злочинця. Ми кажемо всім - дайте нам ресурс, і ми виженемо злочинця з дому", - зазначила вона.
Також вона наголосила на необхідності притягнути до відповідальності винних у злочинах Росії в Україні.
- 29 квітня Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про необхідність зробити все, щоб вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, знову не виключивши при цьому надання Сеулом військової допомоги Києву.
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