Про це інформує Yonhap.

Перша леді Олена Зеленська подякувала Південній Кореї за постійну підтримку України.

"Для українців Південна Корея та її історія є зразком стійкості та розвитку. Тож дякуємо, що подаєте гарний приклад і надихаєте нас", - сказала вона.

Зеленська також висловила готовність запросити лідера Південної Кореї та його дружину до України.

"Такий візит дуже підтримав би українців, тому що це спосіб розділити з нами наше протистояння принаймні на один день нашого життя", - заявила перша леді.

Раніше Сеул наголошував, що їхнє законодавство забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту. Але у квітні Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку України, вийшовши за межі гуманітарної й економічної допомоги.

Зеленська назвала цей крок "мудрим рішенням президента".

"Дійсно, коли в будинку є злочинець, господарям потрібна не лише гуманітарна допомога, їжа та ліки, а щось більш радикальне, щоб вигнати злочинця. Ми кажемо всім - дайте нам ресурс, і ми виженемо злочинця з дому", - зазначила вона.

Також вона наголосила на необхідності притягнути до відповідальності винних у злочинах Росії в Україні.