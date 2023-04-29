"Розглядаємо різні варіанти": лідер Південної Кореї не виключає можливість військової допомоги Україні
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у п'ятницю про необхідність зробити все, щоб вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, знову не виключивши при цьому надання Сеулом військової допомоги Києву
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Ми повинні довести, що такі спроби [вторгнення] ніколи не увінчаються успіхом, щоб заблокувати подібні спроби в майбутньому", - сказав він, виступаючи в Гарварді в рамках свого багатоденного візиту до США.
Лідера Південної Кореї запитали про можливість надання військової допомоги, і він відповів ухильно: "Ми уважно стежимо за ситуацією, що відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".
"Зараз ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо різні варіанти", - додав президент Південної Кореї.
Південна Корея вже постачала в Україну військове спорядження (каски, бронежилети), але утримувалася від передачі летальної зброї. В інтерв'ю, опублікованому перед візитом до США, Юн Сок Йоль розповідав, що південнокорейський уряд працює над тим, як можна ще захистити та відновити Україну – подібно до того, як міжнародна спільнота допомагала його країні під час Корейської війни.
- Минулого тижня в інтерв'ю Reuters він вперше припустив можливість того, що Сеул може розширити свою підтримку Києва – окрім гуманітарної та економічної допомоги, надати військову у разі великомасштабного удару по цивільному населенню України.
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