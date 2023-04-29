Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми повинні довести, що такі спроби [вторгнення] ніколи не увінчаються успіхом, щоб заблокувати подібні спроби в майбутньому", - сказав він, виступаючи в Гарварді в рамках свого багатоденного візиту до США.

Лідера Південної Кореї запитали про можливість надання військової допомоги, і він відповів ухильно: "Ми уважно стежимо за ситуацією, що відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права".

"Зараз ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо різні варіанти", - додав президент Південної Кореї.

Південна Корея вже постачала в Україну військове спорядження (каски, бронежилети), але утримувалася від передачі летальної зброї. В інтерв'ю, опублікованому перед візитом до США, Юн Сок Йоль розповідав, що південнокорейський уряд працює над тим, як можна ще захистити та відновити Україну – подібно до того, як міжнародна спільнота допомагала його країні під час Корейської війни.