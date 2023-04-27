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Президент Південної Кореї під час візиту у США пообіцяв продовжувати підтримку України

27 квітня, 2023 четвер
18:06
Світ Юн Сок Йоль та Джо Байден

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що за підсумками переговорів зі своїм американським колегою Джо Байденом вони домовилися продовжувати надавати допомогу Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Ми погодилися продовжити нашу співпрацю та зусилля разом із міжнародною спільнотою, спрямовані на підтримку України", – сказав південнокорейський президент на пресконференції у Вашингтоні, не наводячи подробиць.

Байден привітав участь Південної Кореї у протистоянні агресії Росії щодо України, розвитку Індо-Тихоокеанського регіону, створенні безпечних та стійких ланцюжків постачань та інвестицій у майбутнє, передає Голос Америки.

  • Також під час цього візиту США та Південна Корея уклали знакову угоду щодо протидії ядерній загрозі КНДР. Вашингтон періодично буде скеровувати атомні підводні човни США до Південної Кореї і залучатиме Сеул до своїх операцій з ядерного планування.
Південна Корея
США
допомога Україні
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