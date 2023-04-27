Про це повідомляє Reuters.

"Ми погодилися продовжити нашу співпрацю та зусилля разом із міжнародною спільнотою, спрямовані на підтримку України", – сказав південнокорейський президент на пресконференції у Вашингтоні, не наводячи подробиць.

Байден привітав участь Південної Кореї у протистоянні агресії Росії щодо України, розвитку Індо-Тихоокеанського регіону, створенні безпечних та стійких ланцюжків постачань та інвестицій у майбутнє, передає Голос Америки.