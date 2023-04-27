США та Південна Корея уклали знакову угоду щодо протидії ядерній загрозі КНДР

Про це пише BBC.

США і Південна Корея уклали історичну угоду щодо протидії північнокорейській ядерній загрозі: Вашингтон погодився періодично направляти американські атомні підводні човни до Південної Кореї і залучати Сеул до своїх операцій з ядерного планування. Натомість Південна Корея погодилася не розробляти власну ядерну зброю.



За словами президента США Джо Байдена, Вашингтонська декларація посилить співпрацю союзників у стримуванні північнокорейського нападу.



Президент Південної Кореї Юн Сук Йол, який перебував з державним візитом у Білому домі, заявив, що Вашингтонська декларація знаменує собою "безпрецедентне" зобов'язання США посилити оборону, стримувати напади і захищати союзників США шляхом застосування ядерної зброї.