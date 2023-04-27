США та Південна Корея уклали знакову угоду щодо протидії ядерній загрозі КНДР
Вашингтон періодично направлятиме атомні підводні човни США до Південної Кореї і залучатиме Сеул до своїх операцій з ядерного планування
Про це пише BBC.
США і Південна Корея уклали історичну угоду щодо протидії північнокорейській ядерній загрозі: Вашингтон погодився періодично направляти американські атомні підводні човни до Південної Кореї і залучати Сеул до своїх операцій з ядерного планування. Натомість Південна Корея погодилася не розробляти власну ядерну зброю.
За словами президента США Джо Байдена, Вашингтонська декларація посилить співпрацю союзників у стримуванні північнокорейського нападу.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йол, який перебував з державним візитом у Білому домі, заявив, що Вашингтонська декларація знаменує собою "безпрецедентне" зобов'язання США посилити оборону, стримувати напади і захищати союзників США шляхом застосування ядерної зброї.
- Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на Сполучених Штатах чи їхніх союзників стане кінцем режиму який зважиться на такі дії, тобто оточення Кім Чен Ина.
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