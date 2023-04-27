Ядерний удар КНДР по США чи союзниках стане кінцем режиму Кім Чен Ина, – Байден
Ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму який зважиться на такі дії, тобто оточення Кім Чен Ина
Про це заявив президент США Джо Байден, цитує Bloomberg
Байден зазначив, що така атака буде "неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії".
У середу США оголосили про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття.
Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.
"Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, вводити атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього", – сказав Байден.
Водночас Сеул зобов’язався не створювати власний атомний арсенал.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль цього тижня зустрінуться у Вашингтоні, щоб обговорити ядерні загрози з боку Північної Кореї.
- 21 квітня У КНДР заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним".
- 17 квітня Північна Корея заявила, що її розроблення стратегічної ядерної зброї спрямоване на самооборону на випадок загроз із боку Сполучених Штатів.
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