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Північна Корея заявила, що розробляє ядерну зброю для самозахисту від Вашингтона

17 квітня, 2023 понедiлок
18:00
Світ КНДР, Північна Корея

Північна Корея заявила, що її розроблення стратегічної ядерної зброї спрямоване на самооборону на випадок загроз із боку Сполучених Штатів

Про це інформує Yonhap.

У заяві віцеголови Центральної військової комісії правлячої в КНДР Робітничої партії Рі Пьон Чхоля стверджується, що розробка Північною Кореєю стратегічної ядерної зброї є "законним заходом самооборони". Він спрямований на захист Пхеньяна від військової загрози з боку США.

Заява прозвучала на тлі ескалації через випробування Північною Кореєю ракетної зброї, зокрема твердопаливної міжконтинентальної ракети Hwasong-18 минулого тижня.

Видання пише, що Рі з перших місяців правління Кім Чен Ина від кінця 2011 року очолював ядерні і ракетні розробки КНДР. Він засудив США за те, що Радбез ООН за їхньою вказівкою назвав "провокацією" і "загрозою" використання права на самозахист з боку Північної Кореї. Також Рі назвав таке рішення Радбезу "актом відвертого втручання" у внутрішні справи КНДР.

  • 14 квітня стало відомо, що Північна Корея під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.
КНДР
США
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