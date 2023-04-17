Північна Корея заявила, що розробляє ядерну зброю для самозахисту від Вашингтона
Північна Корея заявила, що її розроблення стратегічної ядерної зброї спрямоване на самооборону на випадок загроз із боку Сполучених Штатів
Про це інформує Yonhap.
У заяві віцеголови Центральної військової комісії правлячої в КНДР Робітничої партії Рі Пьон Чхоля стверджується, що розробка Північною Кореєю стратегічної ядерної зброї є "законним заходом самооборони". Він спрямований на захист Пхеньяна від військової загрози з боку США.
Заява прозвучала на тлі ескалації через випробування Північною Кореєю ракетної зброї, зокрема твердопаливної міжконтинентальної ракети Hwasong-18 минулого тижня.
Видання пише, що Рі з перших місяців правління Кім Чен Ина від кінця 2011 року очолював ядерні і ракетні розробки КНДР. Він засудив США за те, що Радбез ООН за їхньою вказівкою назвав "провокацією" і "загрозою" використання права на самозахист з боку Північної Кореї. Також Рі назвав таке рішення Радбезу "актом відвертого втручання" у внутрішні справи КНДР.
- 14 квітня стало відомо, що Північна Корея під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.
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