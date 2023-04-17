Північна Корея заявила, що розробляє ядерну зброю для самозахисту від Вашингтона

Про це інформує Yonhap.

У заяві віцеголови Центральної військової комісії правлячої в КНДР Робітничої партії Рі Пьон Чхоля стверджується, що розробка Північною Кореєю стратегічної ядерної зброї є "законним заходом самооборони". Він спрямований на захист Пхеньяна від військової загрози з боку США.

Заява прозвучала на тлі ескалації через випробування Північною Кореєю ракетної зброї, зокрема твердопаливної міжконтинентальної ракети Hwasong-18 минулого тижня.

Видання пише, що Рі з перших місяців правління Кім Чен Ина від кінця 2011 року очолював ядерні і ракетні розробки КНДР. Він засудив США за те, що Радбез ООН за їхньою вказівкою назвав "провокацією" і "загрозою" використання права на самозахист з боку Північної Кореї. Також Рі назвав таке рішення Радбезу "актом відвертого втручання" у внутрішні справи КНДР.