Про це повідомляє Центральне інформагентство Північної Кореї (KCNA) повідомляє Yonhap.

За словами лідера країни Кім Чен Ина, який керував запуском, нова МБР дозволить "радикально підвищити ефективність ядерної контратаки КНДР та посилити її наступальну військову стратегію".

Зазначається, метою випробувань було підтвердити ефективність твердопаливних двигунів великої тяги для багатоступеневих ракет, а також надійність технології відкидання ступенів і роботи функціональних систем управління.

"Проведені стрільби підтвердили, що всі параметри нової системи стратегічного озброєння повністю відповідають вимогам проєкту за точністю", - йдеться в повідомленні.

Перший ступінь цієї ракети впав у море за 10 кілометрів від узбережжя провінції Південний Хамйонг, а другий ступінь – за 335 км на схід від провінції Північний Хамйонг.

Лідер Північної Кореї також заявив, що Пхеньян "продовжуватиме наступальні дії", щоб його вороги страждали від "надзвичайного занепокоєння та жаху", і запропонував "важливі стратегічні завдання для посилення ядерної сили країни".

Уранці 13 квітня Північна Корея здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря. Тоді військові Південної Кореї заявили, що КНДР використала балістичну ракету середньої або великої дальності. Після запуску США та Південна Корея провели координаційну зустріч і підтвердили, що обидві сторони й надалі зміцнюватимуть свою спільну оборонну позицію проти "будь-яких загроз і провокацій з боку Північної Кореї".